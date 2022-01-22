Объем выпавших с начала года в Краснодаре осадков на 35% превысил норму

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Количество осадков, которые выпали в Краснодаре за первые две декады января, на 35% превысило норму. Об этом в субботу рассказал ТАСС заместитель руководителя центра мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

"В первые две декады, которые уже минули, мы превысили норму [осадков] на 35%", - сказал синоптик.

Как отметил Колесник, в субботу в Краснодаре выпало максимальное количество осадков с начала зимы. "Высота снежного покрова по Краснодару зафиксирована 24 см на утро, скорее всего, будет постепенно увеличиваться, - сказал собеседник агентства. - Есть все предпосылки поставить рекорд по объему выпавших осадков".

Глава Краснодара Андрей Алексеенко также отметил, что снегопад в городе может стать рекордным по объему выпавших осадков. "Но аномальный для нашего региона снегопад не мешает держать ситуацию под контролем. Коммунальные городские службы работают в усиленном режиме. В администрации города с самого начала выпадения снега действует оперативный штаб", - написал Алексенко на своей странице во "ВКонтакте".

Краснодарские коммунальщики в первую очередь расчищают магистрали, пути следования общественного транспорта, мосты и путепроводы. От снега также освобождают тротуары, подземные пешеходные переходы и остановочные комплексы. Ситуацию на дорогах круглосуточно отслеживают сотрудники центра мониторинга дорожного движения и транспорта, добавил глава города.