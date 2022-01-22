В Токио обновился суточный антирекорд по заражениям коронавирусом

Согласно этим данным, за прошедшие сутки в городе было выявлено по крайней мере 11 227 новых случаев заражения коронавирусом. Для Токио это в очередной раз стало абсолютным антирекордом за все время эпидемии в Японии, показатель суточного прироста новых случаев заражения впервые побил отметку в 10 тыс. Рекордные показатели обновляются в столице уже четвертые сутки подряд. Ожидается, что и по всей стране в субботу будет зафиксирован новый антирекорд суточного прироста новых заражений, в пятницу в Японии впервые за эпидемию выявили более 47 тыс. новых инфицированных.

Среди более 11 тыс. новых случаев заражения в Токио 670 приходится на людей старше 65 лет, а 2 484 - на людей младше 20.

Темпы распространения коронавируса в Японии оставались относительно низкими вплоть до середины декабря, когда наметилась тенденция к резкому росту заболеваемости из-за распространения омикрон-штамма. Суточный прирост новых случаев заражения по всей стране, включая в Токио, демонстрирует рекордные темпы, однако смертность и прирост числа пациентов в тяжелом состоянии остаются на низком уровне. Так, по всей стране с населением почти 126 млн человек сейчас всего 404 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии. Местные специалисты связывают это с высоким уровнем вакцинации населения - к настоящему моменту двумя дозами вакцины в стране привились почти 100 млн человек, а вскоре должна начаться массовая иммунизация третьим (бустерным) компонентом от коронавируса.

С 21 января по 13 февраля в Токио и еще 12 префектурах Японии начал действовать режим усиленных мер против распространения коронавируса, представляющий собой квазирежим ЧС и предусматривающий ограничения в работе заведений общепита в вечернее время.

Всего за время эпидемии в стране коронавирусом заразились более 2 млн человек, зафиксировано 18,4 тыс. летальных исходов.