Проект по развитию этнотуризма реализуют в Марий Эл до 2024 года

ТАСС, 22 января. Проект "Центр этнотуризма на Волге", который вошел в число перспективных проектов социально-экономического развития региона, реализуют в Марий Эл до 2024 года. Проект позволит создать 1 тыс. новых рабочих мест и увеличить турпоток до 1,7 млн человек в год, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл.

"Проект ["Центр этнотуризма на Волге"] рассчитан на реализацию в 2022-2024 годах, стоимость проекта оценивается в 8,5 млрд рублей, из них 2 млрд рублей - внебюджетные средства", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Объект предусматривает строительство трех причальных стенок, реконструкцию четырех набережных, строительство туристской инфраструктуры, создание этнопарка "Кугезе мланде" ("Земля предков") в городе Звенигово и реставрацию объектов культурного наследия.

Отмечается, что к 2030 году в результате реализации проекта предполагается создать 1 тыс. рабочих мест и увеличить количество туристов и экскурсантов до 1,7 млн человек в год.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил главам регионов Приволжского федерального округа (ПФО) подготовить в каждом из субъектов дорожные карты по проектам, реализация которых окажет наибольшее положительное влияние на социально-экономическое развитие регионов ПФО. Цель проектов синхронизировать региональные стратегии развития с национальными целями, госпрограммами и ключевыми инициативами.