Трюдо заявил, что Канада делает все, чтобы остановить контрабанду людей

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство делает все возможное и работает вместе с США, чтобы остановить контрабанду людей, после того как семья из четырех индийцев погибла от холода, пытаясь незаконно перейти с канадской на американскую территорию.

"Это абсолютно шокирующая история. Так трагично видеть, как гибнет такая семья, жертвы торговцев людьми", - сказал Трюдо, слова которого приводит в субботу индийский телеканал NDTV. "Вот почему мы делаем все возможное, чтобы помешать людям нелегально пересекать границу. Мы знаем, что это очень рискованно", - добавил канадский премьер. Он отметил, что Канада тесно сотрудничает с США, чтобы остановить незаконное пересечение границы и помочь людям, "идущим на неприемлемый риск".

В четверг королевская канадская конная полиция провинции Манитоба сообщила, что на канадской стороне близ границы с США были обнаружены тела четырех человек - двух взрослых, подростка и младенца. Вскоре выяснилось, что это семья граждан Индии, которые пытались перейти на американскую территорию. Они, очевидно, заблудились ночью в снегу и замерзли из-за сильного холода.

Посол Индии в Канаде Аджай Бисариа подтвердил индийское гражданство четырех погибших. Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что шокирован сообщением о гибели четырех граждан на границе США и Канады и потребовал от индийских послов в этих странах срочно отреагировать на случившееся.

Власти США сообщили в пятницу, что задержали 47-летнего американского гражданина Стива Шанда по обвинению в незаконной переправке в Штаты индийских граждан из Канады. Он был задержан, когда ехал в автомобиле с двумя пассажирами, которые оказались выходцами из Индии без документов. В ходе поисковой операции были обнаружены еще пятеро индийцев, перешедших границу без документов и ожидавших машину, которая должна их забрать. Предполагается, что в США и Канаде действует группа, специализирующаяся на незаконной переправке индийцев в Соединенные Штаты.