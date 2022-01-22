В России число случаев заражения коронавирусом превысило 11 млн с начала пандемии

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 57 212 против 49 513 днем ранее, до 11 044 986. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,52%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 9 902, что на 8,4% превысило показатель предыдущего дня. Увеличение произошло в 46 регионах.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 25 525, до 10 000 577. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 90,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 681 против 692 днем ранее, до 325 433. Таким образом, уже семь дней подряд в стране регистрируют менее 700 смертей из-за ковида в сутки.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,95%, следует из данных штаба.

Доля "дельты" и "омикрона"

Доля дельта-штамма коронавируса среди новых случаев заражения в России снизилась до 51,9% против 52,3% днем ранее, доля "омикрона" и других штаммов возросла до 48,1%.

"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется уже в 63 регионах страны. На сегодняшний день в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 51,9%, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 48,1%", - сообщили в штабе.

Ситуация в Москве и Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 16 094 против 15 987 днем ранее, до 2 157 008, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,75%.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 6 400 против 4 424. Всего с начала пандемии в области выявили 685 978 случаев заражения.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 8 451 против 5 922 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе выявили 912 224 случая заражения.