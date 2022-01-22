В Саратовской области выявили первые два случая заражения штаммом "омикрон"

ТАСС, 22 января. Штамм "омикрон" впервые выявили в Саратовской области, зарегистрированы два случая. Заразившиеся не выезжали за пределы региона, сообщило Министерство информации и печати области в субботу.

"В Саратовской области зафиксировано два случая заболевания COVID-19, ассоциированных со штаммом "омикрон". Он выявлен у лиц, не выезжавших за пределы региона. Один случай у жителя, из числа работающего населения, второй - у пенсионера. Граждане изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Контактные лица протестированы и взяты под медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.

По состоянию на 22 января в области зарегистрировано 337 новых случаев заболевания коронавирусом, всего заражение подтверждено у 137 894 человек. С начала эпидемии выздоровели 128 489 из них, на стационарном лечении находятся 1 082 пациента, на амбулаторном - 3 246.