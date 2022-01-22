В Азербайджане срок карантина при заражении коронавирусом сократили до семи дней

БАКУ, 22 января. /ТАСС/. Срок карантина при заражении коронавирусом в Азербайджане с 24 января сокращен с 14 дней до одной недели. Об этом в субботу говорится в совместном заявлении Минздрава и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.

"Принимая во внимание международный опыт и результаты научных исследований, срок изоляции (карантина) лиц с положительным результатом ПЦР-теста и лиц, находившихся в тесном контакте с ними, с 24 января сокращен с 14 до семи дней", - указано в тексте. При этом медработники призвали граждан строго соблюдать санитарно-гигиенические правила и вакцинироваться.

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане выявлен 28 февраля 2020 года. С того времени зафиксировано несколько пиков заболеваемости, последний - в начале ноября прошлого года. В декабре число заражений пошло на спад. По последним данным, за время пандемии в Азербайджане подтверждено 630 420 случаев заражения, 611 156 человек выздоровели, 8 581 пациент скончался от осложнений.

Вакцинация населения от коронавируса в Азербайджане началась 18 января прошлого года. По информации оперативного штаба при правительстве, сделано около 11,8 млн прививок. При этом в республике, население которой составляет 10 млн человек, более 5,2 млн жителей получили обе дозы вакцины. Свыше 1,8 млн человек вакцинированы бустерной дозой.