Дом купчихи Ершовой в Вологде отреставрируют под гостиницу-музей

ВОЛОГДА, 22 января. /ТАСС/. Дом купчихи Ершовой в Вологде, объект культурного наследия XIX века, отреставрируют в этом году и обустроят в нем музей-гостиницу. Реставраторы обнаружили уникальную кассовую книгу братьев Прибытковых - последних владельцев особняка до его национализации в 1919 году, а также другие предметы, рассказал ТАСС руководитель группы архитекторов-проектировщиков Владимир Лукин.

"Двухэтажный каменно-деревянный дом, расположенный под № 78 по Советскому проспекту, - единственный в таком исполнении в Вологде. Он один в нашем городе со шпилем, очевидно, выполненный по веянию моды из Санкт-Петербурга. <...> До конца этого года планируется завершить в нем ремонтно-реставрационные работы и открыть музей-гостиницу с воссозданной исторической средой", - рассказал архитектор.

В ходе реставрационных работ на чердаке обнаружили кассовую книгу товарищества братьев Прибытковых, выполненную по спецзаказу. "Это бухгалтерская книга в переплете, с тиснением на корочке "касса братьев Прибытков" и записями внутри. Суммы нас шокировали: начиная от 200 рублей до 17 тыс., даже 30 тыс. рублей. Это огромнейшие суммы по тем временам. Например, стоимость всего дома Ершовой составляла около трех тысяч рублей в те годы. Первые записи в книге - ссуды по 200-300 рублей, а буквально через год резкое увеличение сумм", - рассказал архитектор.

Сначала касса Прибытковых действовала в Вологде, а по последним в ней записям - в Москве. Исследователи поставили цель изучить книгу целиком и выяснить, кому братья давали взаймы такие огромные суммы. "Книгу спрятали на чердаке, возможно, надеялись вернуться. Прибытковы проживали в доме до 1919 года, до национализации. Есть сведения, что собственнику Василию Прибыткову дали трое суток, чтобы он покинул Вологду без имущества. Из Вологды он уехал по одним данным в Ростов, по другим - в Курск, где работал бухгалтером. В середине 1930-х годов был расстрелян. По неподтвержденной пока информации, младший брат Прибытковых вступил в ряды Красной армии", - рассказал Лукин.

В доме сохранилось много подлинной фурнитуры: черные петли с латунным завершением в виде главок церквей, несколько раздвижных запоров на окнах. Также сохранился бревно-оберег, на котором выгравирована молитва о спасении. Отреставрированы изразцовые и оштукатуренные голландские печи.

"Из других находок есть стеклянная печать для сургуча с инициалами "П. М. Дружинин". Дружинин - известная фамилия в Вологде. В 1830-х годах в городе был Дружинин с такими инициалами, который по своему статусу и положению мог иметь такую гербовую печать с орлами. С другой стороны, другой вологодский меценат Герман Якимов отреставрировал флигель дома действительного статского советника Николая Михайловича Дружинина. Возможно, печать принадлежала его родственнику. Каким образом она оказалась в этом доме, пытаемся выяснить", - рассказал Лукин.

История дома

По информации пресс-службы администрации Вологды, строительство дома началось в 1863 году Александром Лещевым. В 1879 его наследники продали здание Ершовой, которая после пожара его частично перестроила. Затем домом владели братья Прибытковы. Они были ростовщиками, несмотря на свое крестьянское происхождение. Сначала имели соседний дом с мезонином, а потом приобрели и дом у Ершовой.

В 1919 году дом был национализирован, и около 100 лет в нем располагались коммунальные квартиры. Нынешний владелец, вологодский предприниматель Алексей Зенков выкупил особняк в 2018 году. Через год дом был признан объектом культурного наследия, начались реставрационные работы. Поначалу признанное аварийным здание покупалось для собственных нужд, но позднее возникла идея отреставрировать его.

"Реставрацию планируется завершить в этом году, планируется обустроить историческую мини-гостиницу. Внизу в цокольном этаже, где когда-то были хорошие винные погреба, и куда ведут два отдельных входа с улицы, планируется создать кафе-ресторан. В гостиничных номерах кое-где будут раскрыты стены, мы оставим часть штукатурки на дранках, фрагменты открытых потолков с накатами, то есть покажем, как строили более полутора веков назад. В одном месте на стене обнаружились старые газеты начала XX века, этот фрагмент также сохраним", - рассказал архитектор.

На данный момент в Вологде проводятся работы по сохранению 23 объектов деревянного зодчества.