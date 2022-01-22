Коэффициент распространения коронавируса в Москве вырос до максимума с сентября 2020 года

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в Москве в субботу увеличился до 1,81 - максимума с 29 сентября 2020 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В России в целом показатель вырос до 1,52. Он превышает единицу во всех десяти регионах с наибольшим количеством заразившихся.

В Красноярском крае индикатор составил 1,18, в Свердловской области - 1,25, в Ростовской - 1,32, в Пермском крае - 1,34, в Подмосковье - 1,37. В Воронежской области коэффициент увеличился до 1,51, в Санкт-Петербурге - до 1,52, в Самарской области - до 1,8, в Нижегородской - до 1,91.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.