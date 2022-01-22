В Петербурге приостановили работу 20 ресторанов, работающих без QR-кодов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге выявили 20 заведений общественного питания, работающих без QR-кодов. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

"В ночь на 22 января следователями при участии сотрудников полиции, сотрудников профильных комитетов правительства Петербурга, Роспотребнадзора при силовой поддержке Росгвардии проведены осмотры 20 заведений, оказывающих услуги общественного питания населению. По результатам осмотров установлено, что все заведения осуществляют свою деятельность в ночное время без QR-кодов. В отношении 103 физических лиц, находящихся в помещениях указанных заведений, составлены протоколы об административных правонарушениях. <...> Деятельность вышеуказанных заведений временно приостановлена", - говорится в сообщении.

Также были выявлены многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и в сфере защиты прав потребителей, в результате чего в отношении юридических лиц составлено 32 протокола об административных правонарушениях.

Кроме того, отмечается, что ГСУ СК России по Санкт-Петербургу приняло к своему производству уголовное дело, ранее возбужденное органами полиции по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

По версии следствия, в социальных сетях были распространены призывы к гражданам и хозяйствующим субъектам осуществлять экономическую деятельность в городе в нарушение требований нормативных актов о мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, о запрете на осуществление деятельности объектов общественного питания с 23:00 до 06:00 часов, а также об обязательном наличии QR-кодов, что создало реальную угрозу распространения коронавирусной инфекции. Данные призывы непосредственно направлены на нарушение санитарно-эпидемиологических правил.