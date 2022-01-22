Работников 60 лет и старше в Калужской области отправят на удаленку с 24 января

ТАСС, 22 января. Губернатор Калужской области Владислав Шапша внес изменения в постановление регионального правительства о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, предписав работодателям с 24 января перевести на удаленный режим работы сотрудников в возрасте 60 лет и старше. Кроме того, до 28 февраля будет приостановлено проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, говорится в тексте документа.

"Осуществлять в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации перевод работников в возрасте 60 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, на дистанционную (удаленную) работу, сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации, или введение посменной работы, исходя из особенностей режима функционирования организации", - отмечено в постановлении.

Также в связи с ухудшением эпидобстановки в регионе до 28 февраля приостановят проведение массовых публичных мероприятий с численностью участников более 50 человек. Настоящее постановление вступает в силу с 24 января 2022 года, указанно в документе.

Шапша 21 января сообщил, что в Калужской области зафиксированы первые случаи заражения штаммом "омикрон", и в целом отмечается рост заболеваемости коронавирусом. По данным сайта стопкоронавирус.рф на 22 января, в регионе с начала пандемии выявлены 68 060 случаев заражения коронавирусом, в том числе 189 за последние сутки. Выздоровели 63 138 человек, 1 273 пациента умерли.

Среди действующих в регионе профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, наполняемость залов кинотеатров, театров, спортивных объектов не может превышать 50%. Несовершеннолетним без сопровождения взрослых запрещено посещать торговые центры, театры, филармонии, концертные залы и кинотеатры. Введена обязательная вакцинация сотрудников социально значимых сфер.