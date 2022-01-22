В ООН выразили беспокойство в связи исчезновением двух активисток в Афганистане

ТАСС, 22 января. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) выразила беспокойство в связи с исчезновением двух афганских активисток и призвала движение "Талибан" (запрещено в РФ) раскрыть данные об их местоположении. Заявление об этом было опубликовано в субботу странице миссии в Twitter.

"ООН разделяет растущую озабоченность в связи с исчезновением двух афганских активисток Таманы Зарьяб Парияни и Парваны Ибрахимхель, которые, как сообщается, были похищены из своих домов в ночь на среду. Мы призываем Талибан предоставить информацию об их местонахождении и защитить права всех афганцев", - говорится в сообщении МООНСА.

Положение женщин в Афганистане

Установив контроль над всей территорией Афганистана к началу сентября, талибы начали вводить различные и, по их словам, временные ограничения в отношении женщин и девочек, объясняя это необходимостью создать в государстве "соответствующую исламскую среду". Например, радикалы ликвидировали существовавшее около 20 лет министерство по делам женщин, создав вместо него министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Это аналог действовавшего в 1996-2001 годах (когда талибы находились у власти в стране) органа, наделенного функциями исламской "полиции нравов".

Кроме того, представители "Талибана" ограничили доступ девочек в школы в большинстве провинций страны, обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, а местным телеканалам рекомендовали воздержаться от демонстрации фильмов с участием женщин.

В сформированное талибами временное правительство, которое пока не признала ни одна страна, женщины не были включены. Это вызвало серьезную критику со стороны международного сообщества. На встречах с лидерами "Талибана" представители ряда стран уже неоднократно заявляли о необходимости включения женщин в кабинет министров.