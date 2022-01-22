Исследование: 12 человек распространяют две трети сведений о вреде прививок в мире

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Две трети объема информации о вреде прививок, которая распространяется в социальных сетях, происходит всего от 12 лидеров общественного мнения в онлайн-среде, обладающих большим числом подписчиков. Об этом говорится в исследовании, подготовленном британской неправительственной организацией Центр по противодействию цифровой ненависти (Centre for Countering Digital Hate, CCDH). Выдержки из него в субботу приводит телеканал Sky News .

По данным НПО, которая не называет имен этих людей, преимущественно они проживают в Соединенных Штатах и заявляют о том, что являются политиками или врачами. В отличие от пользователей, которые называют себя неопределившимися или испытывающими сомнения по поводу пользу вакцинации, антипрививочники используют агрессивные методы, чтобы убедить других не делать себе прививки, отмечается в исследовании.

Отмечается, что после того, как компании, управляющие соцсетями, начали борьбу с антипрививочной пропагандой, большой объем материалов был удален. Однако CCDH предупреждает, что какая-то часть информации продолжает распространятся в сети, а противники вакцин часто выступают под другими именами или на страницах других пользователей, что позволяет им обойти запреты на публикацию.

Управляющий CCDH Имран Ахмед призвал соцсети более оперативно удалять информацию, сеющую страх среди населения, что прививки якобы делают людей более незащищенными перед коронавирусной инфекцией, приводят к бесплодию и увеличивают риск госпитализации. "Все, о чем заботятся интернет-платформы, это о том, чтобы люди провели на них как можно больше времени, чтобы им одновременно можно было показать как можно больше рекламы. Поэтому они не слишком горят желанием предпринимать действенные шаги", - сказал он в интервью телеканалу.

Ранее британская газета The Observer со ссылкой на источники сообщила о том, что британские ведомства, занимающиеся борьбой с терроризмом, опасаются, что противники вакцинации в стране могут перейти к насильственным действиям. Отмечается, что подразделение МВД по безопасности и борьбе с терроризмом, а также отдел по борьбе с дезинформацией в составе Министерства цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании в настоящее время активно наблюдают за деятельностью антиваксеров в социальных сетях. Согласно последним разведывательным данным, ряд противников вакцинации начали формировать "экстремистские группировки", которые также пропагандируют ненависть на расовой или национальной почве.

В Великобритании с осени 2021 года ведется масштабная кампания вакцинации населения бустерной дозой. Ревакцинацию прошли 63,9% жителей королевства старше 12 лет (36,7 млн человек). Обе дозы вакцины получили 83,6% населения в возрасте от 12 лет (48 млн пациентов), первую дозу - 90,7% (52 млн жителей).