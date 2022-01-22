Технопарк для повышения качества подготовки педагогов откроют в Туле в 2022 году

ТУЛА, 22 января. /ТАСС/. Технопарк универсальных педагогических компетенций, в том числе в сфере нейротехнологии, генетики, аналитической химии, робототехники, откроют в 2022 году на базе Тульского государственного педагогического университета (ТГПУ) им. Л. Н. Толстого. Это позволит повысить качество подготовки будущих работников образования, рассказал ТАСС председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко.

"К настоящему моменту помещения технопарка укомплектованы научно-исследовательским и демонстрационным оборудованием и готовы к работе. Технопарк - современное, технологически насыщенное образовательное пространство для педагогического проектирования, приобретения студентами опыта реализации междисциплинарных и метапредметных проектов, организации исследовательской работы", - сообщил Емельяненко.

Новая образовательная площадка будет работать с рядом вузов-партнеров, в том числе, с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, Национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским химико-технологическим университетом им. Д. И. Менделеева.

В структуру технопарка включили презентационный зал, лаборатории физико-химических методов анализа и аналитической химии, генетики, альтернативной энергетики, робототехнических систем, разработки виртуальной и дополненной реальности. А также междисциплинарный кластер лабораторий фундаментальной физики и рентгенографии и площадку для оценки качества педагогического образования. "Основные направления подготовки - нейротехнологии, генетика, фундаментальная физика, программирование, педагогический дизайн и другие", - отметил Емельяненко.

Необходимость создания технопарка связана с высокой потребностью региона в педагогических кадрах. Наиболее востребованы преподаватели естественно-научного профиля, в том числе специалисты в области химии и биотехнологий, информационных технологий, педагоги школьного образования. "В настоящий момент в Тульской области высока потребность в педагогических кадрах, в том числе перед регионом стоит задача в увеличении доли педагогов до 35 лет, осуществляющих образовательную деятельность", - добавил Емельяненко.