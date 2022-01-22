{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Ямала рекомендовали компаниям ТЭК не проводить перевахтовку до 6 февраля

Также рекомендуют обеспечить диагностику коронавируса среди работников

ТАСС, 22 января. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) рекомендовали компаниям ТЭК не допускать перевахтовку и обеспечить диагностику коронавируса среди работников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Компаниям ТЭК рекомендовано до 6 февраля не допускать перевахтовку; обеспечить диагностику на коронавирус, независимо от наличия сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании", - говорится в сообщении.

В округе по 15 февраля действует запрет на проведение массовых мероприятий. Исключение: подготовка спортивных команд к соревнованиям, работа кинотеатров; спортзалов (для лиц старше 18), детских развлекательных центров и комнат при условии наличия QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, 50% загрузки и масочного режима. Госуслуги на Ямале предоставляются только по предварительной записи.

Работодателям рекомендовано перевести не менее 50% сотрудников на удаленный режим работы. До 6 февраля закрываются для посещения сады и школы - с 1-го по 8-й классы, колледжи. В садах будут работать дежурные группы. Школьники и студенты переводятся на дистанционное обучение.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
В Северной Осетии реконструируют дорогу, уничтоженную из-за схода ледника в 2002 году
Реконструкция участка дороги Гизель - Кармадон - Даргавс - Дзуарикау начнется весной
Читать полностью