Власти Ямала рекомендовали компаниям ТЭК не проводить перевахтовку до 6 февраля

ТАСС, 22 января. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) рекомендовали компаниям ТЭК не допускать перевахтовку и обеспечить диагностику коронавируса среди работников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

"Компаниям ТЭК рекомендовано до 6 февраля не допускать перевахтовку; обеспечить диагностику на коронавирус, независимо от наличия сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании", - говорится в сообщении.

В округе по 15 февраля действует запрет на проведение массовых мероприятий. Исключение: подготовка спортивных команд к соревнованиям, работа кинотеатров; спортзалов (для лиц старше 18), детских развлекательных центров и комнат при условии наличия QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, 50% загрузки и масочного режима. Госуслуги на Ямале предоставляются только по предварительной записи.

Работодателям рекомендовано перевести не менее 50% сотрудников на удаленный режим работы. До 6 февраля закрываются для посещения сады и школы - с 1-го по 8-й классы, колледжи. В садах будут работать дежурные группы. Школьники и студенты переводятся на дистанционное обучение.