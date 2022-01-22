Прокуратура Удмуртии назвала причину появления трещин в школе в Алнашском районе

ТАСС, 22 января. Трещины появились в построенной три года назад школе Алнашского района Удмуртии из-за неправильно смонтированной вентиляции, а также при монтаже деформационных швов на несущих стенах. Об этом сообщает в субботу республиканская прокуратура.

Ранее на сайте Общероссийского народного фронта появилась информация о появлении трещин на стенах и потолке Алнашской школы, зданию которой всего три года. По информации управления образования Алнашского района, трещины видны у входной группы и в холле школы.

"Установлено, что в процессе возведения здания МБОУ "Алнашская СОШ им Г. Д. Красильникова" подрядной организацией - ООО "Русстрой двор" - были допущены нарушения технологии выполнения работ, выразившееся в неудовлетворительном монтаже системы вентиляции на третьем этаже здания, а также деформационных швов на несущих стенах по периметру здания и их утеплению, в результате чего на внутренней стороне всех несущих стен образовались трещины с первого по третий этажи", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Уточняется, что из-за этого нарушился температурный режим в помещениях школы, что могло негативно сказаться на здоровье и самочувствии учеников. При этом районная администрация не предпринимала никаких действий, чтобы побудить подрядчика устранить дефекты. По результатам проверки в адрес главы района и директора "Русстрой двора" внесены соответствующие представления.