В Башкирии на борьбу с онкологическими болезнями за три года выделили 4,3 млрд рублей

УФА, 22 января. /ТАСС/. Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями профинансированы в объеме 4,3 млрд рублей в Башкирии с 2019 года, из них почти 3 млрд выделены из федерального бюджета. На эти средства закуплено современное медицинское оборудование, построен новый корпус Республиканского клинического онкологического диспансера, сообщил глава региона Радий Хабиров в субботу во "ВКонтакте".

"За 2019-2021 годы на борьбу с раком в Башкортостане мы направили 4,3 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей - из федерального бюджета. В этом году мы планируем и дальше закупать оборудование для оказания онкопомощи", - написал Хабиров.

Также за это время в регионе построен новый девятиэтажный корпус Республиканского клинического онкологического диспансера, закуплено современное оборудование. "Одно из них - высокоэнергетический ускоритель для лучевой терапии. Он позволяет проводить с высокой точностью самые сложные процедуры, снижать лучевую нагрузку на пациента и медиков. У нас в Башкортостане два таких комплекса, оба установлены и работают в Республиканском клиническом онкодиспансере с февраля 2021 года. За это время врачи провели на них более 18 000 лечебных процедур", - добавил глава Башкирии.

Для работы на новом оборудовании сформирована команда специалистов, это врачи-радиологи, медсестры, рентгенологи, инженеры, физики, которые прошли обучение в лучших мировых центрах.