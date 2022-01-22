Главу Якутии удостоили награды Русской православной церкви

ЯКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев удостоен награды Русской православной церкви - ордена святого благоверного великого князя Александра Невского III степени.

"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о награждении главы Якутии Айсена Николаева орденом Русской православной церкви благоверного князя Александра Невского. Высокую награду и поздравительный адрес от Патриарха Московского и всея Руси Айсену Николаеву 22 января вручил архиепископ Якутский и Ленский Роман", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Глава региона выразил слова благодарности. "Я очень тронут высшей наградой Русской православной церкви. Считаю, что это награда не только мне, но и всем тем, кто вместе со мной делает все, чтобы в нашей республике соработничество государства и церкви шло вперед, а жизнь людей становилась лучше", - цитирует пресс-служба Николаева.

В субботу Николаев отмечает свое 50-летие. В этот день глава региона встретился с многодетной семьей Котогоровых-Фурсо, работал в Верхневилюйском районе, затем в Якутске проверил работу кол-центра, подключенного к городским поликлиникам.

Николаев родился 22 января 1972 года в Ленинграде. 28 мая 2018 года указом президента РФ Владимира Путина Николаев был назначен врио главы Республики Саха (Якутия). В сентябре того же года избран главой региона на прямых досрочных выборах, на которых получил 71,4% голосов избирателей.