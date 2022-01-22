Дорогу на Ай-Петри в Крыму временно закрыли из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Автомобильная дорога на плато Ай-Петри временно закрыта из-за непогоды, сообщил журналистам в субботу врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"[Дорога] на Ай-Петри пока временно перекрыта и с Бахчисарайской стороны, и с Ялтинской. Грушевский перевал работает в штатном режиме. Ангарский перевал: техника работает, дорога обрабатывается, троллейбусы ходят в штатном режиме", - отметил Лукашенко.

По его словам, в настоящее время автодороги в Большой Ялте обрабатываются специальной смесью, задействовано шесть единиц техники.

"Две единицы техники было дополнительно направлено из Симферополя. На Ангарском перевале и по Алуште работают четыре единицы техники <…> Междугородний транспорт работает в штатном режиме. Ведется мониторинг ситуации по соцсетям. Сейчас "Крымавтодор" отрабатывает [ситуацию] с местными МУПами, которые занимаются содержанием дорог, чтобы обеспечить проезд через поселки", - добавил врио министра.