Известные актеры поддержали благотворительный день на катке ВДНХ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Благотворительный день прошел в субботу на катке ВДНХ в Москве, акцию поддержали звезды кино и спорта, в том числе Константин Хабенский, Егор Бероев, Виктор Добронравов, фигуристка Евгения Медведева, передает корреспондент ТАСС.

Вырученные от продажи билетов в этот день средства будут направлены в благотворительный фонд Хабенского, фонд помощи хосписам "Вера" и благотворительный фонд поддержки людей с особенностями развития "Я есть!".

"Спасибо огромное, что вы пришли сегодня. Спасибо всем тем, кто приходил все эти восемь лет. Восемь лет назад мы попробовали сделать такой день благотворительного катка, никто еще не верил и не понимал, что помогать можно просто, легко, весело и в удовольствие", - сказал Хабенский, обращаясь к собравшимся на катке.

Акция на катке ВДНХ проходит уже восьмой год. За предыдущие семь лет в рамках акции был собран 21 млн рублей. Как отметили ведущие официальной церемонии, год от года растет количество людей, которые приходят поддержать подопечных благотворительных фондов, в помощь которым пойдут все средства, собранные в течение сегодняшнего дня.

На коньки встали в субботу и подопечные фондов - дети, которые борются с опухолью мозга, а также ребята с особенностями развития. Прошел карнавальный заезд с участием звезд кино и спорта. На катке в этот день можно было увидеть также Ксению Алферову, посланника благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Ольгу Сутулову, актеров Антона Богданова, Андрея Бурковского и многих других.

На вырученные в предыдущие годы средства от акции помощь получили десятки человек. "Что касается конкретно нашего фонда, я скажу, что 64 человека получили реальную помощь: либо это операция, либо это уже послеоперационная поддержка", - уточнил Хабенский.

Об акции и участниках

Благотворительный фонд Константина Хабенского с 2008 года оказывает помощь детям и молодым людям с опухолями мозга, в том числе оплачивает диагностику и лечение подопечных, организует реабилитационные программы. Фонд помощи хосписам "Вера" 15 лет помогает неизлечимо больным детям и взрослым, поддерживает хосписы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и других городах. Благотворительный фонд "Я есть!" c 2012 года занимается системной поддержкой детей и взрослых с ментальными особенностями развития, оказывает поддержку специальным учреждениям, проводит инклюзивные мероприятия.