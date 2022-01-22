МЧС предупредило о снегопадах и ветре до 20 м/с в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Спасатели предупреждают о сильных снегопадах и усилении ветра до 20 м/с в Крыму с вечера субботы и 23 января.

"По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 22 января и в течение суток 23 января в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный снег, мокрый снег, гололедно-изморозевые отложения. Гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по республике..

Рекомендуется воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

На Крым в конце ноября - начале декабря 2021 года дважды обрушивался ураган. Пострадали пять человек, в Ялте затонула яхта. В ночь на 1 декабря ветер сопровождался снегопадом, при этом обошлось без пострадавших. Оба раза в регионе происходили многочисленные отключения электроэнергии.