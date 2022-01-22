Кабмин одобрил выделение 20 млрд рублей на закупку лекарств от ковида

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило выделение в общей сложности 20 млрд рублей на закупку лекарств, применяемых при ковиде, для медицинских учреждений, а также для амбулаторного лечения. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в решениях по итогам заседания кабинета министров.

Как отмечается в материалах правительства, документ, в частности, был подготовлен "в связи с сохранением высокого уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и распространением нового штамма вируса SARS-CoV-2 "омикрон".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании в пятницу сообщил, что 15 млрд рублей планируется выделить на централизованную закупку лекарств, необходимых при ковиде. Эти средства будут поступать в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации. Речь также идет о выделении средств на обеспечение лекарствами около 838 тыс. больных ковидом, проходящих лечение амбулаторно. По словам Мишустина, на эти цели планируется направить 5 млрд рублей.

Премьер-министр РФ тогда потребовал "внимательно контролировать наличие препаратов и не допустить их нехватки".