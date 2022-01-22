Архангельская область обновила суточный максимум по коронавирусу

АРХАНГЕЛЬСК, 22 января. /ТАСС/. В Архангельской области число заболевших за день превысило 700 человек. Это новый максимум с начала пандемии, сообщила пресс-служба администрации региона.

"По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, всего за последние сутки в Архангельской области выявлено 744 новых случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Предыдущий максимум зафиксировали 21 января - 531 случай заболевания. "Число ежедневно госпитализируемых пациентов в Архангельской области не превышает 5-10% от общего числа заболевающих за сутки. То есть вчера одномоментно в больницах области находился 1 291 человек с диагнозом COVID-19. При этом в течение суток кого-то выписывали, кого-то госпитализировали. В итоге на сегодняшний день в стационарах проходят лечение 1 311 человек", - приводит пресс-служба слова главы областного Минздрава Александра Герштанского.

Основная нагрузка приходится на амбулаторное звено здравоохранения. На помощь врачам приходят студенты-медики. Студентов-целевиков старших курсов Северного государственного медицинского университета отправят на помощь врачам в те районы области, от которых учащиеся получили направление на обучение в вузе, а студентов Архангельского медицинского колледжа прикрепят к бригадам скорой медицинской помощи.

Студенты проходят 36-часовое онлайн-обучение по лечению коронавирусной инфекции, также студентов привлекут для работы на едином номере "122".

С начала пандемии в регионе лабораторно подтвердили 128 465 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 117 771 человек выздоровел. Зарегистрировали 2 011 летальных исходов от коронавируса.