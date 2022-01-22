Правовое управление Думы сочло спорным запрет указания в СМИ национальности преступников

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Обычное информирование в СМИ о национальности, вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений, не является подстрекательством к ограничению прав граждан, обладающих такими признаками. Об этом говорится в заключении правового управления аппарата Госдумы на законопроект о запрете распространения в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании правонарушителей (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Обычное информирование о национальности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации, а равно как и о других признаках лиц, причастных к совершению преступлений (возрасте, должностном или имущественном положении), подстрекательством к ограничению прав или насильственным действиям против лиц, обладающих такими признаками, не является", - говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что эти сведения, распространяемые в СМИ и социальных сетях, "содержат отрицательную эмоциональную оценку и формируют негативную установку в отношении определенной этнической, конфессиональной группы или отдельных лиц как членов этой группы, подстрекают к ограничению их прав или к насильственным действиям против них".

Правовое управление аппарата Госдумы указывает, что "данное утверждение представляется спорным", так как в статье 29 Конституции РФ установлен запрет на пропаганду и агитацию, которые возбуждают социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также на пропаганду социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. При этом в заключении правового управления Госдумы отмечается, что нарушение такого запрета преследуется по статье 282 УК РФ и статье 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Решение направить законопроект на заключение правового управления принял Совет Госдумы.

О законопроекте

Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете на распространение в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. По словам авторов инициативы, установление запрета на распространение таких сведений в СМИ обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.