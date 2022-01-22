Первая партия из 720 доз вакцины "Спутник М" для подростков поступила в Брянскую область

ТАСС, 22 января. Брянская область получила первую партию из 720 доз вакцины от коронавируса "Спутник М", предназначенной для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Ее распределят между медорганизациями региона, сообщил в субботу областной оперативный штаб.

"В Брянскую область поступило 720 доз детской вакцины "Спутник М". <...> После внесения данных о каждой дозе в систему "Честный знак", которая фиксирует доставку вакцины в регион в должном состоянии по системе от производителя до потребителя, они будут распределены по всем медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь детям", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в оперштабе, эта первая поставка в регион вакцины для подростков. "Дети до 15 лет прививаются с согласия родителей или законных представителей. С 15 лет решение о вакцинации дети принимают самостоятельно, согласия родителей или законных представителей не требуется", - отметили в штабе.

По данным на 22 января, в Брянской области с начала пандемии выявили 100 148 случаев заражения коронавирусом, в том числе 207 - за последние сутки. Выздоровели 95 569 человек, умерли 3 135 пациентов. На лечении в инфекционных госпиталях находятся 950 человек, из них восемь детей, амбулаторную помощь получают 2 250 пациентов, включая 241 ребенка.

Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.