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В ЗАГСах Ростовской области отменили запрет на смех во время церемонии бракосочетания

Теперь в залах бракосочетания запрещены громкие разговоры, в том числе по телефону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 января. /ТАСС/. Управление ЗАГС Ростовской области исключило из порядка проведения торжественной церемонии бракосочетания ранее введенный запрет на громкий смех. Соответствующее сообщение размещено на сайте управления.

Отмечается, что решение было принято с учетом общественного мнения. Теперь в залах бракосочетания запрещены "громкие разговоры (в том числе по телефону) и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС". При этом в формулировке не указаны "восклицания, смех".

Ранее сообщалось, что, согласно постановлению о порядке проведения церемонии бракосочетания, в помещениях органов ЗАГС Ростовской области не допускаются восклицания и смех. Информация вызвала широкий общественный резонанс и активно обсуждалась в социальных сетях.

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