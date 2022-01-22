В Сургуте переведут школьников на дистанционное обучение с 24 января

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 января. /ТАСС/. Все образовательные школьные учреждения в Сургуте будут переведены на дистанционный формат с понедельника, сообщили журналистам в управлении массовых коммуникаций администрации города.

Ранее решение о переводе школьников на удаленку сообщили власти Югорска и Советского.

"С 24 января образовательные учреждения города переходят на дистанционный формат обучения. [Ученики] 1-11-х классов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования будут учиться с применением дистанционных образовательных технологий", - говорится в сообщении.

В администрации объяснили решение тем, что по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди жителей 15-17 лет на 312,7% (в 4 раза), 7-14 лет на 219,7% (в 3 раза). Дошкольные образовательные учреждения будут работать в обычном формате.

По данным оперативного штаба ХМАО, в Сургуте за последние дни более чем в четыре раза выросла суточная заболеваемость ковидом. Так, если за 17 января в городе было выявлено 33 заболевших, то за 22 января - 332. По этому показателю город вышел на первое место среди муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа.