Эксперты: риск смерти от ковида у непривитых в 33 раза выше, чем у получивших бустер

РИМ, 22 января. /ТАСС/. Риск летального исхода у не привитых от коронавируса при заболевании возрастает более чем в 30 раз по сравнению с вакцинированными, получившими бустерную дозу. Такие данные распространил итальянский Высший институт здоровья, сообщает в субботу газета La Repubblica .

Согласно собранным больничным данным, в пересчете на 100 тыс. населения в отделениях интенсивной терапии приходится 31 человек с коронавирусом без прививки, тогда как в случае вакцинации, включая бустерную дозу, это соотношение оставляет менее одного человека на 100 тыс. населения. Также в пересчете на 100 тыс. приходится 53 летальных исхода среди непривитых пациентов с коронавирусом, тогда как среди вакцинированных соотношение составляет 1,6 смерти на 100 тыс.

Итальянские специалисты продолжают констатировать высокую эффективность вакцин против развития тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания, которая превышает 90% в течение 120 дней после завершения цикла вакцинации и незначительно снижается (до 88,6%) по истечении 120 дней. При этом эффективность вакцин от тяжелого течения достигает 97,5% после получения бустерной дозы.

Согласно официальным данным Минздрава Италии, общий уровень вакцинации хотя бы одной дозой на национальном уровне превысил 90% среди населения старше 12 лет. Полный цикл (две дозы) вакцинации прошли 87% жителей Апеннин. Почти 75% прошедших первичный цикл вакцинации получили бустерную дозу. Первую дозу сделали почти 27% детей в возрасте от пяти до 11 лет. В Италии на данный момент используются только два препарата на основе рибонуклеиновой кислоты американских концернов Moderna и Pfizer. При этом вакцина Pfizer, разработанная совместно с BioNTech, рекомендована детям от пяти до 11 лет в пропорции 1/3 от дозы для взрослых.