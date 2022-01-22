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Вакцинация от коронавируса в России

В Псковской области закончились запасы вакцины "Спутник Лайт"

Сроки ее ближайшей поставки в регион пока неизвестны

ТАСС, 22 января. Вакцина "Спутник Лайт" закончилась в Псковской области. Сроки ее ближайшей поставки в регион пока неизвестны, сообщил в субботу в своем Instagram губернатор области Михаил Ведерников.

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"Информирую, что "Спутник Лайт" в регионе полностью закончился. Данных о новых поставках пока нет. К новой волне Минздрав рекомендует ревакцинироваться любой зарегистрированной двхкомпонентной вакциной. Так надежнее", - написал он.

Ведерников также отметил, что в регионе восстанавливаются темпы прививочной кампании от коронавируса после новогодних праздников, но "достаточно медленно". По его информации, первым компонентом на сегодня привился 276 071 человек, полностью прошли курс - 273 318, ревакцинировались - 34 287 человек. План по вакцинации в Псковской области выполнен на 66%.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 73 755 человек, выздоровели 69 438 пациентов, 1 374 - умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Кроме того, действует система ковид-сертификатов. В области введена обязательная вакцинация для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьВакцинация от коронавируса в России
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