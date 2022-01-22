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Пандемия COVID-19

В Югре до конца февраля продлили антиковидные ограничения

В регионе за сутки зафиксировали 947 случаев коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа продлили до 28 февраля действие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, следует из опубликованного в субботу постановления губернатора региона Натальи Комаровой.

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Согласно документу, продлили запрет на проведение в округе зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, культурных, физкультурных, спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня.

Также подросткам младше 14 лет запретили посещать торговые центры без сопровождения родителей. Приостановили деятельность детских игровых комнат, в том числе находящихся на территории ТЦ, развлекательные и досуговые заведения, оказание услуг по курению кальяна.

По данным оперштаба, за последние сутки в Югре зафиксировали 947 новых случаев заражения коронавирусом.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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