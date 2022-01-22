В Нижегородском кремле возобновили традицию соборного колокольного звона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 января. /ТАСС/. Все четыре действующие колокольни, располагающиеся на территории Нижегородского кремля, впервые за долгое время совершили соборный колокольный звон, передает в субботу корреспондент ТАСС.

Около 16:30 соборный звон начался с большого колокола Спасской колокольни - прозвучал благовест в 40 ударов, после чего трезвон к воскресному Всенощному бдению одновременно подхватили все колокола кремлевских храмов. Соборный звон продлился 30 минут, после чего в церкви в честь преподобного Симеона Столпника началось богослужение.

"Добрая традиция звонить во все колокола кремлевских храмов возрождается по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Колокольный звон возвещает о воскресшем Христе и призывает на богослужение", - сообщили в Нижегородской метрополии, добавив, что все колокола кремлевских храмов были отлиты на Ярославском колокольном заводе братьев Шуваловых в Тутаеве. Соборный колокольный звон теперь будет совершаться каждую субботу в 16:30 перед Всенощным бдением в канун воскресного дня.

Сейчас на территории кремля действуют три храма - это Михайло-Архангельский собор, воссозданный на своем историческом месте храм в честь преподобного Симеона Столпника на Ивановском спуске, возрожденный в 2020 году при манеже храм в честь святителя Николая Чудотворца. Также в кремле располагается открытая в 2021 году Спасская колокольня бывшего кафедрального Спасо-Преображенского собора. Колокола кремлевских храмов, возрожденных к 800-летию Нижнего Новгорода, раньше созывали соборным звоном жителей и гостей города на богослужение.

Михайло-Архангельский собор является уникальным для начала XVII века ансамблем, где церковь соединена с колокольней. Самый большой колокол "Законник" весит 530 кг. Звонница для Симеоновской церкви состоит из 11 колоколов, общий вес кампанов - 2 475 кг, самый большой из них весит 1,2 тыс. кг. В звоннице для Никольской церкви - десять колоколов, самый большой из них весит 460 кг. На соборную колокольню в Кремле подняли колокола общим весом 12 787 кг. Главный благовестник звонницы весом 6,2 тыс. кг - это дар президента Российской Федерации Владимира Путина к 800-летию города.