В Улан-Удэ часть школ переходит на дистанционное обучение с 24 января

УЛАН-УДЭ, 22 января. /ТАСС/. Часть школ в Улан-Удэ переходит на дистанционное обучение с 24 января из-за роста заболеваемости коронавируом и ОРВИ среди детей. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе мэрии.

"В связи с увеличением количества детей с признаками респираторных заболеваний, ОРВИ и COVID-19 с 24 января 23 школы Улан-Удэ переходят на дистанционное обучение. К ним могут присоединиться и другие школы, где будет много заболевших детей", - сообщили в администрации.

Дистанционный формат обучения будет действовать до особого распоряжения комитета по образованию городской администрации.

В новом учебном году школьники Улан-Удэ второй раз переходят на дистанционную учебу. В первый раз - с 14 декабря по 24 декабря. С 27 декабря в школах столицы Бурятии начались зимние каникулы, 10 января ученики начали третью четверть в очном формате.

Всего в Бурятии по состоянию на утро 22 января зарегистрировали 79 752 случая заражения COVID-19, из них 307 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 893 пациента, занятость коечного фонда составляет 79,2%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 485 человек.

Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 564 человека, из них семеро - за последние сутки. В регионе продолжается вакцинация от COVID-19. Первым компонентом привились 481 477 человек. Завершили первичную вакцинацию 454 568 человек. Повторную вакцинацию начал 104 701 человек.