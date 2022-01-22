Куба отменила вакцинные сертификаты и тесты для российских туристов в составе групп

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Куба изменила правила въезда для российских туристов, прибывающих на Кубу в составе туристических групп. Теперь россияне освобождены от обязательного представления при въезде сертификатов о вакцинации, а также справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"При въезде на Кубу у российских туристов больше будут требовать никаких документов, подтверждающих отсутствие ковида. Также не будет и никаких тестов в отелях при заселении и во время отдыха", - сообщает АТОР.

В посольстве Кубы в Москве АТОР сообщили, что решение об ослаблении правил въезда для туристов из России связано с улучшением эпидемиологической ситуации на Кубе, а также с высоким (более 90%) уровнем вакцинации местного населения.

Ассоциация также отмечает, что обязательным требованием для поездки на Кубу остается заполнение электронной формы D'Viajeros. В анкету вносятся паспортные данные путешественника, дата и номер рейса, информация о багаже, аэропорте прилета, сведения о медицинском документе, с которым пассажир въезжает на Кубу (сертификат о вакцинации или ПЦР-тест на коронавирус), контактная информация (адрес электронной почты и телефон), сведения о месте проживания на Кубе, сведения о наличии симптомов COVID-19 за последние 15 дней.