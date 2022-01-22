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Пандемия COVID-19

В Северной Осетии рекомендовали с 22 января перевести на удаленку 50% работников

Учреждения соцобслуживания региона перевели на вахтовый режим работы

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 января. /ТАСС/. Работодателям Северной Осетии рекомендовали с 22 января перевести на дистанционный режим работы 50% сотрудников, в том числе всех лиц старше 65 лет. Соответствующий указ главы региона Сергея Меняйло опубликовали в субботу на сайте главы и правительства республики.

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"Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Северная Осетия - Алания, до улучшения эпидемиологической ситуации перевести на дистанционный режим работы работников из числа лиц старше 65 лет. <…> Перевести на дистанционный режим работы не менее 50% сотрудников (при условии, если это не нарушает функционирование учреждения)", - говорится в тексте указа.

Из документа также следует, что учреждения социального обслуживания региона переводятся на вахтовый режим работы до улучшения эпидситуации. Кроме того, обязательной становится термометрия на входе в образовательные учреждения региона, отмечается в указе.

Ранее сообщалось, что Меняйло поддержал предложение Роспотребнадзора о переводе половины сотрудников на дистанционный режим работы.

За неделю заболеваемость новой коронавирусной инфекцией выросла в регионе на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. Вместе с тем на 4,7% снизилась обращаемость в ковидные госпитали республики.

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РоссияСеверный КавказСеверная ОсетияПандемия COVID-19
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