КАИР, 22 января. /ТАСС/. Введенные с 22 января обновленные правила въезда в Египет не отразились на пассажиропотоке и скорости обслуживания въезжающих в страну с туристическими и иными целями. Об этом сообщили в субботу ТАСС в основных воздушных гаванях страны пирамид. Новые инструкции, ориентированные в первую очередь на санитарные карантинные власти, направлены на выявление фальшивых или недействительных сертификатов и справок и предотвращение въезда в страну больных COVID-19.

Как сообщили ТАСС в аэропорту Шарм-эш-Шейха, ранее выявлялось много поддельных сертификатов, поэтому сейчас этому вопросу уделяется первостепенное внимание. "Тщательная проверка документов и сопоставление QR-кода проводится в соответствии с указанными стандартами и контролем, - рассказал собеседник агентства. - При их несоответствии требованиям и возникновении у сотрудников подозрений в достоверности представленных сертификатов и справок туристу будет предложено пройти [молекулярный] тест ID NOW за $20". По словам представителя воздушной гавани, "это занимает порядка четверти часа с учетом квалификации специалистов, а также точности и скорости выполнения процедур". Специализированного персонала достаточно для обслуживания большого пассажиропотока и избежания очередей, добавили в аэропорту курортного города.

В аэропорту Хургады ТАСС рассказали, что в субботу в курортный город прибыли порядка 3 000 российских туристов, а еженедельно эта воздушная гавань принимает около 180 рейсов из разных городов РФ. "Мы стремимся провести все необходимые процедуры проверки документов быстро и оперативно с соблюдением всех мер предосторожности, - пояснил собеседник агентства. - Процедура не занимает много времени, а тест ID NOW стоит $20".

О текущей ситуации в аэропортах Каира и Александрии, которые не относятся к курортным зонам, ТАСС рассказали в холдинговой компании "Египетские аэропорты". "Мы более тщательно проверяем документы прибывающих в страну, особенно в свете распространения в мире омикрон-штамма, - рассказал собеседник агентства. - При этом, если возникают сомнения в подлинности документов, пассажиры направляются на молекулярный тест ID NOW. Санитарные власти внимательно проверяют QR-коды". Если он отклоняется, карантинные власти запрашивают дополнительные анализы. При положительном результате иностранный гражданин не может въехать в страну и должен вернуться в пункт отправления за счет авиаперевозчика, египетских граждан направляют в карантинные больницы, пояснили в аэропорту.

Что касается выезжающих из Египта, то в аэропортах страны ориентируются на правила въезда в пункт назначения и при необходимости просят пассажиров на границе показать необходимые документы во избежание дальнейших сложностей в ходе путешествия. "Для выезжающих из Египта действуют процедуры каждой отдельной страны, то есть пассажир обязан соблюдать требования, установленные странами, куда он направляется, - отметили в холдинговой компании. - Есть страны, в которых требуется отрицательный ПЦР-тест за 48 часов до поездки, в других странах действуют правила - 72 или 96 часов до приезда, все это надо учитывать".

Обновленные правила Минздрава

Согласно последнему циркуляру Минздрава арабской республики, направленному санитарным службам на всех погранконтролях страны, с 22 января при въезде пассажиры обязаны предъявить сертификат о вакцинации одобренными ВОЗ и Египтом препаратами от коронавируса, при этом с момента последней прививки должно пройти не менее 14 дней, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанного не позднее, чем за 72 часа. Так было и раньше. Новым моментом является то, что в случае возникающих подозрений санитарные власти могут направить пассажира на дополнительный экспресс антиген-тест крови. При положительном результате будет проведен еще один тест - молекулярный ID NOW COVID-19.

При повторном подтверждении заражения пассажир из Каира или Александрии будет возвращен в пункт отправления по согласованию с авиакомпанией. При въезде в туристические города Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-Алям, Луксор и Асуан через любые пункты - наземные, воздушные или морские, у въезжающего должны быть свидетельства о вакцинации или отрицательный результат теста ПЦР. Если предъявляемые документы вызывают подозрение, туристам сделают экспресс антиген-тест крови, и в случае положительного результата ему разрешено будет уйти на самоизоляцию в гостинице на пять дней. На шестой день необходимо сделать повторный ПЦР-тест. При отрицательном результате турист сможет спокойно продолжить свой отдых, при положительном тесте самоизоляция продлится еще на пять дней, после чего тесты сдавать не нужно.

Правила действуют для всех въезжающих старше 12 лет.