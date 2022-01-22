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Умер личный фотограф Бориса Ельцина Дмитрий Донской

Ему было 85 лет

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина Дмитрий Донской умер в возрасте 85 лет. Об этом в субботу на своей странице в Facebook сообщила его дочь Анастасия Донская.

"Вчера не стало папы. Возрастные изменения плюс модный ковид. Неделю врачи Боткинской [больницы] боролись за него, но, кажется, он сам уже устал от лечения, - написала она. - Ты был и будешь талантливым фотографом, топовым журналистом, увлеченным педагогом, надежным другом, понимающим братом, а главное - лучшим отцом".

Как сообщается на сайте "Ельцин центра", Донской был фотографом Ельцина с 1990 по 1997 год. Лауреат более 160 международных премий в области фотографии, заслуженный работник культуры Российской Федерации. В 2006 году Международная гильдия профессиональных фотографов СМИ России наградила Донского премией "Золотой глаз России" и присвоила ему звание академика.

Теги
РоссияЕльцин, Борис НиколаевичПандемия COVID-19
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