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Пандемия COVID-19

Глава ФЕОР призвал всех верующих вакцинироваться от коронавируса

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода напомнил, что жертвами коронавируса становятся в том числе "совсем молодые люди, те, кто надеялся на силу своего организма и иммунитета"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода в субботу призвал всех верующих сделать прививку от коронавируса в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране.

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"Обращаюсь к вам от имени Федерации еврейских общин России в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в нашей стране. Сегодня у нас нет морального права пренебрегать возможностью остановить распространение вируса COVID-19. <…> Единственный способ сохранить жизнь сотням тысяч людей и остановить смертоносную эпидемию - это всеобщая вакцинация", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Борода напомнил, что жертвами коронавируса становятся в том числе "совсем молодые люди, те, кто надеялся на силу своего организма и иммунитета". "Мы видим, как тяжело переносят болезнь даже те, чье здоровье всегда отличалось крепостью", - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 346,5 млн человек, более 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 11 044 986 случаев заражения, выздоровели 10 000 577 человек, умерли 325 433. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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