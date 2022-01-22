Прощание с поэтом Анатолием Найманом состоится 24 января

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Отпевание поэта и прозаика Анатолия Наймана, автора воспоминаний об Анне Ахматовой, состоится в понедельник в полдень. Об этом сообщила в субботу его дочь, журналист и литературный критик Анна Наринская на своей странице в Facebook.

"Отпевание Анатолия Наймана <...> состоится в понедельник 24 января в 12 дня в церкви Покрова в Красном селе", - написала она, добавив, что после церковного обряда пришедшие проститься поедут на кладбище.

Поэт Найман был госпитализирован с обширным инсультом во вторник во время выступления на конференции. В пятницу стало известно о его смерти.

Найман был литературным секретарем Анны Ахматовой, написал книгу воспоминаний "Рассказы об Анне Ахматовой" (1989). Вместе с ней Найман перевел с итальянского "Лирику" Джакомо Леопарди, с французского и старопровансальского - "Песни трубадуров" и романы в стихах "Фламенка", "Флуар и Бланшефлор", "Роман о Лисе" и "Роман о семи мудрецах".

Автор стихотворных книг "Ритм руки", "Львы и гимнасты", "Софья". В 2001 году вошел в шорт-лист премии "Русский Букер" с романом "Сэр". В 2006 году опубликовал книгу "Роман с Самоваром" об истории и работе клуба "Русский самовар" (Russian Samovar) в Нью-Йорке, основанного советским и американским литературоведом Романом Капланом. Всего Найман опубликовал восемь стихотворных сборников и 12 книг прозы.