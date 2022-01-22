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Власти Пекина из-за вспышки COVID-19 протестируют 2 млн жителей накануне Олимпиады

В городе ранее зафиксировали локальную вспышку COVID-19

ПЕКИН, 22 января. /ТАСС/. Власти Пекина организуют массовое тестирование жителей района Фэнтай (2,019 млн человек) из-за локальной вспышки COVID-19. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении муниципальных властей.

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"Для предотвращения распространения эпидемии и обеспечения здоровья и безопасности в данном районе 23 января будет организовано ПЦР-тестирование всех жителей", - сказано в документе.

На этой неделе в Пекине зафиксирована локальная вспышка COVID-19. В общей сложности выявлены 34 инфицированных, у семи из них заболевание протекает бессимптомно. Наибольшее количество заболевших - 21 человек - выявлено в районе Фэнтай. По меньшей мере 11 из них посещали один и тот же ресторан.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.

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КитайПандемия COVID-19Олимпиада-2022 в Пекине
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