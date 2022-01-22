В Армении вступили в силу новые ограничения из-за COVID-19

ЕРЕВАН, 22 января. /ТАСС/. Ограничения на посещение общественных мест, вступившие в Армении в силу с субботы, вызывают неоднозначную реакцию, но выполняются жителями столицы, как убедился корреспондент ТАСС.

Согласно решению Минздрава от 10 января, посетители объектов общественного питания, гостиничных комплексов, спортивных залов и ряда других общественных мест теперь должны предъявлять QR-код с данными о вакцинации или справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, который сделан не более 72 часов назад.

Введение ограничений Минздрав связывает с ростом заболеваемости в осенний период, когда были зафиксированы рекордные суточные показатели инфицирования коронавирусом и смертности.

Рестораторы против

Решение Минздрава вызвало неоднозначную реакцию у представителей бизнеса, в частности, у рестораторов. Однако и они вынуждены подчиниться.

"Мы, конечно, не будем проверять наших клиентов у входа. Некрасиво задерживать людей на улице, но к нашим посетителям будет подходить официант с просьбой предъявить сертификат. Если у гостя не будет теста или сертификата, его столик обслуживаться не будет", - сказал ТАСС директор одного из кафе в центре Еревана.

Глава Ассоциации рестораторов Армении Ашот Барсегян считает, что правительство выполняет рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не думая о реальной ситуации и о том, какой вред может быть нанесен бизнесу, который и так с трудом переносит последствия пандемии.

"Соответствующего закона нет, есть только решение Минздрава. Нет и чрезвычайного положения. Бизнес ждет, пока будет принят закон. Наша главная претензия, что это решение затрагивает только отдельные сферы. Согласно Минздраву, по торговому центру гулять без сертификата можно, а сесть в кафе, которое находится здесь же, или зайти в кинотеатр - нельзя. <...> В плане здравоохранения это решение пользы не принесет, а по бизнесу ударит", - пожаловался Барсегян.

В транспорт пускают без QR-кода

Жители Армении возмущаются, почему в театр без QR-кода входить нельзя, а в маршрутное такси или переполненный автобус можно.

"Посмотрите на любую проезжающую маршрутку. Там людей [набилось] как сельдей в бочке. И на входе не нужно предъявлять никаких сертификатов. А посидеть в кафе, где у тебя над головой никто не нависает и не чихает в твою сторону, без справки нельзя", - говорит собеседник ТАСС.

Адвокат Александр Сирунян на странице в Facebook обратился к владельцам заведений, которые подпадают под решение Минздрава. "Владельцы объектов. Вы имеете полное право не требовать у ваших клиентов QR-коды и ПЦР-тесты. Проверяющим улыбайтесь, на вопросы не отвечайте и никаких бумаг не подписывайте", - написал адвокат.

В спортзал с сертификатом

При посещении спортзала корреспондент ТАСС также был вынужден показать сертификат о вакцинации. Некоторых своих клиентов, которых решение Минздрава застало врасплох, один из крупнейших фитнес-центров Еревана не пустил внутрь.

"Дело не в штрафах, которые придется платить при обнаружении нарушения. Наша политика - следовать всем рекомендациям, связанным с коронавирусом, и защищать наших посетителей", - сказал генеральный директор центра Роберт Алавердян.

Весной в стране началась массовая вакцинация, используются препараты "Спутник V", "Спутник Лайт", а также вакцины компаний AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. По последним данным, первый компонент получили 952 тыс. жителей республики с населением около 3 млн человек, полностью прошли вакцинацию более 740 тыс. человек. В конце декабря прошлого года стало известно, что правительство Армении решило закупить партию американской вакцины от коронавируса компании Pfizer на $2,5 млн.