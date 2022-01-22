СМИ: в Сельчуке прошли осуждаемые зоозащитниками бои верблюдов

АНКАРА, 22 января. /ТАСС/. Традиционные бои верблюдов были проведены в городе Сельчуке. Как сообщила в субботу газета Hürriyet, защитники прав животных раскритиковали прошедшее мероприятие.

40-й фестиваль сельчукского рестлинга верблюдов собрал более 20 тыс. зрителей в провинции Измир. Мероприятие было проведено, несмотря на критику со стороны активистов по защите прав животных, которые утверждают, что верблюды подвергаются жестокому обращению и получают травмы во время боев.

"Это мероприятие является традицией кочевников и нашей гордостью уже 40 лет", - сказал мэр Сельчука Филиз Черитоглу Сенгель, обращаясь к зрителям перед стартовым свистком. В фестивале приняли участие 162 верблюда. Они были украшены красочными аксессуарами, чтобы завоевать сердца жюри. Верблюды боролись друг с другом в коротких поединках, пытаясь боднуть или укусить друг друга, но дрессировщики разнимали их длинными палками каждый раз, когда они были близки к причинению друг другу вреда. Во время борьбы зрителям предлагали верблюжье мясо и изделия ручной работы местных мастеров.

Власти разрешают организаторам проводить подобные мероприятия в целях сохранения традиций при условии, что верблюдам не будет причинен вред. Однако активисты утверждают, что заводчики и владельцы верблюдов создают неестественную среду для животных. "Животных заранее разделяют с верблюдицами-самками, чтобы они разгорячились и нападали", - сказал Айшем Излейиш Огуз, представитель стамбульской группы по защите прав животных PADER. Кроме того, активисты обвиняют организаторов фестиваля и владельцев животных в том, что они заставляют верблюдов драться, разбивая головы и шеи друг о друга, пока один из них не получит травму, не уступит в борьбе или не убежит, что будет означать победу второго. Зюлал Калкандерен, еще один активист по защите прав животных, назвал рестлинг верблюдов "жестоким обращением с животными".

Верблюды имели важное значение в Турции в прошлые века, но в настоящее время эти животные в основном используются в соревнованиях по борьбе или в целях развлечения туристов. Борьба на верблюдах проводится каждый год в январе и феврале во многих провинциях Эгейского моря.