Новая партия "Спутника Лайт" придет в Псковскую область в ближайшее время

ТАСС, 22 января. Минздрав России направит партию "Спутника Лайт" в Псковскую область, где в субботу закончилась эта однокомпонентная вакцина от коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Instagram .

"Переговорил по этому вопросу с министром здравоохранения России Михаилом Альбертовичем Мурашко. Договорились, что в самое ближайшее время в регион придет новая партия вакцины (вакцина уже отгружена и выезжает в регион)", - говорится в сообщении.

Ведерников не уточнил, сколько доз вакцины поступит в область и как скоро она появится в прививочных пунктах. Он отметил, что одной из причин, почему в регионе закончился "Спутник Лайт", стал декабрьский инцидент, когда из-за поломки морозильной установки госпредприятия "Фармация" в Псковской области испортилось 45 тыс. доз вакцины против коронавируса.

"Служебная проверка уже подходит к завершению, об итогах сообщу дополнительно", - добавил Ведерников.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 73 755 человек, выздоровели 69 438 пациентов, 1 374 умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Кроме того, действует система ковид-сертификатов. В области ввели обязательную вакцинацию для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.