Эксперт: заболеваемость ковидом в России вскоре может превысить 400 тыс. человек в сутки

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия в ближайшие две недели может обогнать Францию по случаям заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в сутки, где в последние дни выявляют свыше 400 тыс. заболевших ежедневно. Такое мнение ТАСС высказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Прогноз в 100-200 тысяч заболевших в сутки по России - не самый пессимистичный, он средний. На самом деле эти цифры могут быть еще больше. Даже во Франции с населением в 2,5 раза меньше и лучшими показателями по вакцинации наблюдается больше случаев. В ближайшие две недели мы можем обогнать Францию", - сказал он.

По его мнению, число заболевших ковидом в эту волну превзойдет все прошлые показатели. "По числу привитых в группе риска могу сказать, что Россия плохо готова к этой волне. Даже некоторые африканские страны по этому показателю уже догнали нашу страну. Причины - слабость медицинской пропаганды и недоверие населения к здравоохранению в России, а также низкий уровень заботы граждан о своем здоровье. Хотя в последние полгода кажется, что тренд ломается: даже до самых скептически настроенных пациентов доходит мысль о том, что прививка - лучшее решение", - заключил он.

Несколько недель во Франции сохраняется крайне высокий уровень заболеваемости ковидом на фоне распространения в стране штамма "омикрон". 18 января был зафиксирован рекордный суточный прирост в 464 тыс. новых случаев.