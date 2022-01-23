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Эксперт заявил, что государство должно стимулировать развитие сетей газомоторного топлива

Владельцы автомобилей, использующих такое топливо, смогут получат льготы, отметил директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Увеличение доли использования газомоторного топлива возможно, если государство будет стимулировать развитие газовых заправочных сетей, а владельцы автомобилей, использующих такое топливо, получат льготы. Такое мнение выразил ТАСС директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минэнерго проработать вопрос корректировки объема потребления газа в качестве моторного топлива в городах - участниках федерального проекта "Чистый воздух".

"Государству необходимо взять на себя финансирование (при создании сети заправочных станций) или предоставлять налоговые льготы для тех, кто организует такие сети, способствовать выделению земельных участков. <…> Что касается установки самого оборудования на автомобили, надо давать льготы подобные существующим на электромобили. Например, если у нас электромобили могут бесплатно парковаться в Москве, несмотря на платные парковки, то для газовых автомобилей снижение как минимум на 50% стоимости было бы правильным", - сообщил Пукалов, добавив, что некоторые крупные федеральные АЗС рассматривают возможность развивать сегмент газомоторного топлива.

Эколог отметил, что при использовании газомоторного топлива, в отличии от дизельного и бензинового, выбросы углекислого газа меньше. Кроме того, бензин содержит вредные присадки с канцерогенными элементами. По мнению Пукалова, увеличение доли газомоторного топлива стало бы "шагом вперед".

В России реализуется федеральный проект "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"), направленный на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах РФ, в том числе на уменьшение как минимум на 20% совокупного объема выбросов в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров страны: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

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