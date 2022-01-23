Власти Новой Зеландии объявили максимальный уровень тревоги из-за вспышки омикрон-штамма

СИДНЕЙ, 23 января. /ТАСС/. Новая Зеландия переходит на красный, максимальный уровень тревоги из-за обнаружения 12 случаев заражения омикрон-вариантом коронавируса внутри страны. Об этом сообщила премьер-министр Джасинда Ардерн в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте правительства страны.

"Новая Зеландия перейдет на красный режим в 23:59 (13:59 мск), в воскресенье, 23 января. Мы знаем, что [распространение омикрон-варианта коронавируса] уже произошло как на Северном, так и на Южном острове, и что случаи заражения были зафиксированы на нескольких авиарейсах", - сказала Ардерн, отметив, что по меньшей мере двое носителей нового штамма, будучи заразными, участвовали в массовых мероприятиях и, скорее всего, распространили вирус среди значительного числа жителей страны.

"Наша стратегия в том, чтобы замедлить распространение штамма "омикрон", и она предусматривает такие меры <…>, как использование масок и ограничение числа участников любых мероприятий, что также позволит снизить нагрузку на нашу систему здравоохранения. Мы продолжим быстро тестировать [людей с симптомами], отслеживать их контакты и изолировать", - подчеркнула премьер.

Ардерн призвала жителей страны как можно скорее сделать бустерную прививку, если с момента получения второго компонента вакцины прошло не менее четырех месяцев. "Нам нужно использовать ближайшие недели до того, как вирус значительно распространится, чтобы помочь как можно большему числу людей сделать бустерную [прививку]. Сегодня по всей стране открыты пункты вакцинации, и в течение недели мы будем наращивать мощности", - сказала она.

Красный уровень тревоги

Максимально высокий, красный уровень тревоги по классификации новозеландских властей не предусматривает объявления локдаунов и блокировок. Все предприятия, учреждения и ведомства в стране останутся открытыми, однако вместимость ресторанов, пабов и баров будет ограничена до 100 человек, при этом их посетители должны иметь возможность соблюдать социальную дистанцию. Число участников мероприятий также ограничивается 100 гостями при условии их вакцинации, а при отсутствии таковой - 25.

Вместимость торговых предприятий и общественных учреждений будет ограничена исходя из площади помещений. Ученики средних общеобразовательных школ, а также высших и специальных учебных заведений должны будут носить маски на протяжении всего времени обучения. Начальные школы продолжат работать в обычном режиме.

К настоящему моменту в Новой Зеландии выявили 15 479 случаев заражения коронавирусом, 84 из них - за последние 24 часа. С начала пандемии из-за COVID-19 в стране умерли 52 человека.