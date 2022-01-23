Дознаватели пожарного надзора МЧС России отмечают 94-ю годовщину со дня основания

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Дознаватели Государственного пожарного надзора (ГПС) МЧС России, занимающиеся расследованием пожаров, отмечают 94-ю годовщину со дня основания, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Полномочия по "производству расследований по делам о нарушении установленных противопожарных правил" возложены на должностных лиц пожарной охраны в далеком 1928 году совместным циркуляром НКВД и НКЮ "О предоставлении органам Государственного пожарного надзора права самостоятельного производства дознания по делам о нарушении противопожарных правил", - сказали в ведомстве.

На сегодняшний день в ГПС служат около 2,7 тыс. дознавателей. Они проверяют сообщения о пожарах на наличие административных правонарушений и уголовно наказуемых деяний, а также расследуют подведомственные уголовные дела.

В пресс-службе сообщили, что МЧС России постоянно работает над укреплением законодательной и материально-технической базы пожарных дознавателей. Так, в 2021 году федеральный закон "О пожарной безопасности" был дополнен положениями, устраняющими имевшиеся ранее правовые коллизии в их деятельности. "Теперь в базовом для обеспечения пожарной безопасности страны законе закреплены права дознавателей по проверке документов, удостоверяющих личность, получению от граждан объяснений, сведений и информации, беспрепятственному посещению организаций в целях ознакомления с материалами, необходимыми для оперативного расследования пожаров", - добавили в пресс-службе.