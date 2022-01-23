Облачная погода, снег и гололедица ожидаются в Москве 23 января

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и до шести градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от шести до четырех градусов мороза. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов.

В Подмосковье в воскресенье днем ожидается до минус восьми градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 15 градусов.

Ожидается восточный ветер с порывами до 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье из-за гололедицы до 12:00 24 января будет действовать желтый уровень погодной опасности.