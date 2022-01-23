Эксперт: вакцинация подростков от ковида не будет особо эффективной для текущей волны

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Старт вакцинации подростков против новой коронавирусной инфекции в России в настоящее время не будет иметь высокой эффективности в контексте борьбы с текущей волной заболеваемости. Начинать следовало тогда, когда "омикрон" только появился, считает инфекционист Евгений Тимаков.

"Хорошо бы, если бы эта вакцина была разработана и введена в эксплуатацию осенью, когда был рост заболеваемости штаммом "дельта" и когда появился "омикрон", пока он к нам приходил. Потому что сейчас уже идет рост заболеваемости, и сейчас почти все детские коллективы находятся в контакте, и все школы уже проконтактировали с этим штаммом, а для того, чтобы выработался иммунитет, нужно, чтобы прошел месяц - полтора, - сообщил он ТАСС. - Если говорить про массовую вакцинацию, то против "омикрона" она не будет иметь сейчас такой высокой эффективности".

Тимаков добавил, что в целом заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей значительно возросла. "Так как инфекция очень контагиозна [заразна], один человек заражает около 10 человек, то, считай, один человек может заразить весь класс при контакте и, скорее всего, заразит. В итоге из-за того, что болеют много детей, больницы, которые занимаются лечением коронавирусной инфекции, сейчас уже заполнены детьми", - отметил эксперт.

В свою очередь основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщил ТАСС, что для того, чтобы обезопасить детей, их нужно переводить на дистанционное обучение. "Дети заражаются "омикроном", и сейчас коллективы в садиках и школах - одни из главных звеньев эпидемиологической цепочки. Поэтому я считаю, что другим регионам нужно последовать примеру Челябинской области и переводить детей на дистанционное обучение. Как отец понимаю, что это негативно влияет и на мотивацию учащихся, и на уровень образования. Но выбора сейчас нет - чем быстрее мы это сделаем, тем лучше", - сказал он.

Министерство здравоохранения России 24 ноября 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.