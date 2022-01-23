Туристическая эко-тропа длиной 30 км появится в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Волонтеры проложат прогулочно-познавательный маршрут "Обская тропа" длиной 30 км вдоль берегов Новосибирского водохранилища. На тропе в местах отдыха и исторических памятников будут установлены информационные стенды, рассказывающие историю Новосибирского научного городка (Академгородка), ботанического сада, Новосибирского государственного университета, фаты о природе и геологии, сообщил ТАСС автор проекта "Обская тропа" Павел Раков.

"Стоит задача сделать тропу кольцевой вдоль береговой линии Обского водохранилища. Общий маршрут - 30 км (но сюда входит мост через Бердский залив и дамба ГЭС, их нужно преодолеть на транспорте). Маршрут проходит по историческим местам и рассказывает историю родного края - города Бердск (город-спутник Новосибирска - прим. ТАСС), Новосибирского государственного университета, ботанического сада, новосибирского Академгородка", - отметил Раков.

По его словам, участок маршрута длиной 9,1 км уже создан, он проходит вдоль высоких берегов города Бердска по историческим местам - поселок бердского мецената купца Горохова, землянки времен Великой Отечественной войны и т. д.

Дата открытия еще не известна, для этого необходимо проделать определенную работу по подготовке тропы. Но карта уже есть в сообществе проекта во "ВКонтакте", так что пройти по маршруту можно уже сейчас. Основная сложность создания туристической тропы - соединить все исторические точки и проложить маршрут в безопасных, "нахоженных" местах. Там, где дорога проходит по лесу, будут размещены светоотражающие значки на деревьях и указатели на развилках.

Экологическая тропа - обустроенный и особо охраняемый прогулочно-познавательный маршрут, создаваемый с целью экологического просвещения населения через установленные по маршруту информационные стенды.