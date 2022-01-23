Власти Петербурга сообщили о реформировании системы уборки улиц от снега и наледи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Система уборки улиц от снега и наледи в Санкт-Петербурге находится в процессе реформирования, она становится более экологичной. Об этом сообщил ТАСС губернатор города Александр Беглов, отметив, что с этим переходным периодом связана значительная часть нынешних трудностей при уборке, на которые поступают жалобы от горожан.

"Мы продолжим реформирование системы уборки города, наводим порядок, но нужно определенное время. Уборку города возьмем под городской контроль, создав собственную инфраструктуру. Это важнейшая сфера жизнеобеспечения города, а "лоскутное одеяло" бизнеса не справляется с задачами и злоупотребляет доверием горожан", - отметил губернатор.

По его словам, в решении вопросов с уборкой и вывозом снега "пришлось разбираться с рядом объективных и субъективных проблем - это и разгильдяйство, и большое количество управляющих компаний, которые должны иметь дворников, свою технику, а не заключать какие-то дополнительные контракты". Ряд компаний, по его словам, считают новую систему затратной, ведется поиск решения этой проблемы.

Сейчас, заверил Беглов, работа налаживается, работают дворники и техника. Он отметил, что на качество уборки этой зимой особенно влияют погодные факторы. "Прошли пять циклонов, плюс температурные "качели": то растает снег, то лед, скользко", - сказал Беглов. По данным городской администрации, в прошлом году за всю зиму вывезли 1,3 млн кубометров снега, а в эту зиму по состоянию на данный момент - уже 2,2 млн кубометров.

"Мы максимально быстро стараемся реагировать на погодные вызовы, но ускорять уборку за счет сброса грязного снега в реки и каналы мы не будем, - подчеркнул Беглов. - Мы отказались от этой практики и не будем к ней возвращаться. Это понимают и компании, ответственные за вывоз: теперь снег сбрасывать невыгодно, ты не получишь за это деньги. Ты можешь сбросить в реки, каналы, куда-то еще отвезти, но ты за это деньги не получишь. Как и за мусор. Не привез - не получил".

Одним из заметных эффектов новой системы губернатор назвал улучшение экологической обстановки. "Отказ от сброса снега и мусора в реки и каналы и неиспользование реагентов дали нам результат - снижение заболеваемости по аллергии и астме", - отметил он.